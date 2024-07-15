Стало известно, с какими показателями Месси закончил Кубок Америки — 2024

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси набрал два балла за результативность по итогам завершившегося Кубка Америки 2024 в США.

По итогам пяти проведенных встреч 37-летний аргентинец отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Оба результативных действия Месси совершил в матчах против национальной команды Канады — гол был забит в полуфинале, а голевой пас Месси отдал в игре групповой стадии.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч между Аргентиной и Колумбией завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

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