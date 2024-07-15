Испания установила рекорд по числу побед на чемпионатах Европы

Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу.

После Евро-2024 испанцы оказались единоличными лидерами по количеству побед на континентальном турнире. До этого пиренейская команда выигрывала чемпионат Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.

На второй строчке по количеству побед располагается сборная ФРГ. Немцы побеждали на Евро в 1972, 1980 и 1996 годах.

Финальная встреча против сборной Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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