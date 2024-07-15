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Начало финала Кубка Америки отложили из-за беспорядков

ESPN: начало финала Кубка Америки отложили на час из-за беспорядков

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Julia Nikhinson/AP

Начало финала Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией, который проходит в Майами, отложили на более чем час из-за беспорядков. Об этом сообщает ESPN.

В публикации отмечается, что тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Издание подчеркивает, что служба безопасности закрыла ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и реагировать на безопасность всех.

До этого сообщалось, что сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу — 2024. В матче за третье место уругвайцы взяли верх над сборной Канады.

Накануне глава комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя слова главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони о том, что он хотел бы видеть на турнире европейскую команду, заявил, что сборная России по футболу может принять участие в розыгрыше Кубка России.

Говоря о том, что в 2019 году организаторы Кубка Америки приглашали сборную Катара, Свищев напомнил: Катар готовился принять чемпионат мира и работал над созданием сильной команды. Кроме того, в этой сборной было много натурализованных игроков, каковых не осталось в сборной России, сказал парламентарий.

Ранее тренер сборной Уругвая оценил драку игроков своей команды с колумбийскими фанатами.

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