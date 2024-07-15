Испанский футболист Родри стал лучшим игроком Евро-2024

Испанского полузащитника Родри признали лучшим игроком завершившегося в Германии чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Родри, полное имя которого Родриго Эрнандес Касканте, 28 лет. С 2019 года он играет в составе английского клуба «Манчестер Сити».

На прошедшем чемпионате Европы Родри участвовал во всех играх, за исключением матча группового этапа против сборной Албании, результат которой не влиял на турнирную ситуацию. Испанский полузащитник забил один гол.

До этого сообщалось, что сборная Испании на олимпийском стадионе в Берлине одолела национальную команду Англии и выиграла чемпионат Европы — 2024. Испания в четвертый раз выиграла Евро.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

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