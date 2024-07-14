Овечкин раскрыл, за кого болеет в финале чемпионата Европы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что болеет за Испанию в финале чемпионата Европы — 2024, где за трофей также борется сборная Англии. Видео с комментарием опубликовано в социальных сетях хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Яшкина.

«Сейчас будем смотреть футбол. Я за Испанию», — сказал Овечкин еще до начала матча.

Игра проходит на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Во втором тайме счет равный — 1:1.

Англия вышла в плей-офф европейского первенства с первого места в группе С, имея в активе пять очков. В 1/8 финала команда в дополнительное время одолела соперников из Словакии, следом в серии послематчевых пенальти переиграла Швейцарию. За выход в финал Англия сразилась с Нидерландами и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

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