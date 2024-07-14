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17-летний игрок сборной Испании установит рекорд финалов крупных турниров

17-летний Ямаль станет самым молодым игроком в истории финалов крупных турниров

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Fabian Bimmer/Reuters

17-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль станет самым молодым футболистом в истории, сыгравшим в финале крупного международного турнира — чемпионата Европы, чемпионата мира и Кубка Америки. Об этом пишет Squawka.

Хавбеку исполнилось 17 лет 13 июля. Он выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч с Англией в финале чемпионата Европы — 2024.

Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Англия вышла в плей-офф европейского первенства с первого места в группе С, имея в активе пять очков. В 1/8 финала команда в дополнительное время одолела соперников из Словакии, следом в серии послематчевых пенальти переиграла Швейцарию. За выход в финал Англия сразилась с Нидерландами и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее фанаты сборной Англии угнали ретроавтомобиль и устроили ДТП перед финалом Евро.

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