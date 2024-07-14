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Джокович заявил, что не находится на уровне Алькарса и Синнера

Джокович сделал заявление о своем уровне после поражения на Уимблдоне

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Paul Childs/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в финале Уимблдона от испанца Карлоса Алькараса признался, что не чувствует себя на одном уровне с сегодняшним соперником и первой ракеткой мира Янником Синнером. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Но сегодня против лучшего игрока в этом году — а они с Янником в этом году с отрывом лучшие игроки — я чувствую, что не нахожусь на этом уровне. Чтобы был шанс обыгрывать этих ребят на поздних стадиях «Шлемов» или Олимпиаде, мне нужно играть и чувствовать себя гораздо лучше, чем сегодня», — заявил Джокович.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 28 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Алькарас, соответственно, в сезоне-2024 защитил свой титул. Для Алькараса этот трофей стал четвертым на турнирах серии Большого шлема. Также он завоевал 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее Алькарас обратился к Джоковичу после финала Уимблдона.

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