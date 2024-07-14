Испания и Англия объявили составы на финал Евро-2024

Сборные Испании и Англии объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы — 2024.

Сборная Испании: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Фабиан, Ямаль, Ольмо, Н. Уильямс, Мората.

Сборная Англии: Пикфорд, Шоу, Гехи, Стоунс, Уокер, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Англия вышла в плей-офф европейского первенства с первого места в группе С, имея в активе пять очков. В 1/8 финала команда в дополнительное время одолела соперников из Словакии, следом в серии послематчевых пенальти переиграла Швейцарию. За выход в финал Англия сразилась с Нидерландами и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее фанаты сборной Англии угнали ретроавтомобиль и устроили ДТП перед финалом Евро.