Фанаты сборной Англии угнали ретроавтомобиль и устроили ДТП перед финалом Евро

Болельщики сборной Англии устроили ДТП в Берлине в преддверии финала чемпионата Европы — 2024. Об этом пишет Sport24.

Пьяные фанаты угнали желтый ретроавтомобиль «Трабант», который стоял рядом с местным пабом, и вытолкнули его на проезжую часть, где в этот момент ехала другая машина. В результате произошло столкновение. Место аварии оцепила полиция.

Финальное противостояние Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Англичане вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее Владислав Радимов усомнился в победе Испании на Евро — 2024.