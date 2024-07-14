Стало известно, когда Трусова и Игнатов сыграют свадьбу

Свадьба серебряной призерки Олимпийских игр Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова состоится 17 августа. Об этом сообщили сами спортсмены на VK Fest, передает «Матч ТВ».

Свадьба состоится ровно через два месяца после предложения, которое Игнатов сделал Трусовой. О своей помолвке фигуристы объявили 17 июня.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Ранее Трусова призналась, что до конца не верит в свадьбу с Игнатовым.