Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович впервые в карьере проиграл второй финал Уимблдона подряд.

14 июля он в трех сетах со счетом 2:6, 2:6, 6:7 (4:7) проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джокович — семикратный чемпион Уимблдона. Всего в финал турнира он выходил десять, первый раз он уступил британцу Энди Маррею в 2013 году, остальные два финала проиграл Алькарасу — в текущем сезоне и 2023 году.

Ранее он также уступал в финалах два года подряд на «Ролан Гаррос» (Открытом чемпионате Франции) и US Open (Открытом чемпионате США).

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде.

Алькарас, соответственно, в сезоне-2024 защитил свой титул. Для Алькараса этот трофей стал четвертым на турнирах серии Большого шлема. Также он завоевал 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона.