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«Словно в одном детдоме выросли»: в «Зените» похвалили новичка за игру с Венделом

В «Зените» высоко оценили игру новичка Глушенкова с бразильцем Венделом

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Александр Вильф/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев похвалил новичка петербургского клуба Максима Глушенкова и отдельно отметил его взаимодействие с бразильцем Венделом. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Максим очень хорошо выглядит и на тренировках, и на предсезонных матчах. С «Краснодаром» сыграл хорошо, он может быть полезным на разных позициях. Плюс посмотрите, как он взаимодействовал с Венделом — будто они в одном детдоме выросли», — заявил Медведев.

«Зенит» накануне в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

Ранее дебют Глушенкова назвали великолепным.

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