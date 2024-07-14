Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова вернулась в профессиональный спорт. Об этом «Чемпионату» сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты. Саша Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать. Макар Игнатов катается, тоже будут сенсации. Следите», — сказал Плющенко.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Ранее фигурист Энберт заявил, что Трусова вернется на турниры, если будет мотивация.