Представлена символическая сборная финала Евро-2024

Сформирована символическая сборная из лучших футболистов национальных команд Испании и Англии, которые сыграют между собой в финале чемпионата Европы — 2024. Она обнародована на аналитическом интернет-портале WhoScored.

Вратарь: Унай Симон (Испания); защитники: Марк Кукурелья (Испания), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Букайо Сака (Англия); полузащитники: Дани Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания), Джуд Беллингем (Англия); нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Нико Уильямс (Испания), Гарри Кейн (Англия).

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, по пути оставив за бортом турнира Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии. «Три льва» вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи.

Финальное противостояние Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

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