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Дюков назвал недопустимым поведение игрока «Рубина» на Евро-2024

Глава РФС Дюков раскритиковал игрока «Рубина» Даку за поведение на Евро-2024

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Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Действия албанского нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку на чемпионате Европы по футболу — 2024 после матча с Хорватией были возмутительными и недопустимыми. Об этом в комментарии ТАСС заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что «Рубин» собирается принять меры в отношении игрока», — сказал Дюков.

Албания и Хорватия встречались на групповом этапе Евро-2024 19 июня, матч завершился со счетом 2:2. После игры Даку выкрикнул оскорбительный лозунг в адрес македонцев и сербов.

Позднее игрок принес извинения за свое поведение. Тем не менее, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал игрока на два матча.

Сборная Албании на групповом этапе Евро-2024 заняла последнее место в квартете. Хорватия стала третьей и не смогла пройти в плей-офф несмотря на то, что регламент предусматривал выход в следующую стадию четырех лучших из шести команд, занявших в группе третьи строчки. Хорваты в число этих четырех сборных не попали.

26-летний Даку защищает цвета «Рубина» с июля 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 33 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его текущий контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее тренер Тарханов назвал матч Испании с Хорватией лучшим на Евро-2024.

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