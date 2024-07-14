Назван лучший матч на Евро-2024

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2024 между сборными Испании и Хорватии стал лучшим на турнире. Такое мнение в комментарии Vprognoze.ru выразил бывший тренер сборной России Александр Тарханов.

«Больше всего на Евро-2024 понравился матч Испания — Хорватия. В нем было много острых моментов. И хорваты играли хорошо, и испанцы. Футбол был интересный. И счет 3:0. Когда есть голы и моменты, то получаешь удовольствие от игры», — сказал специалист.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, по пути оставив за бортом турнира Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Соперником испанцев в финале станет сборная Англии. «Три льва» вышли в плей-офф Евро с первого места в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала они одержали волевую победу над Словакией, при этом Джуд Беллингем при счете 0:1 забил ответный на 95-й минуте ударом через себя, а в дополнительное время англичане вырвали победу. В следующей стадии подопечные Гарета Саутгейта лишь в серии пенальти смогли обыграть Швейцарию, а в полуфинале взяли верх над Нидерландами, также уступая 0:1 по ходу встречи.

Финальное противостояние Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная Испании получит €28,25 млн за победу на чемпионате Европы.