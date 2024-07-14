Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французские болельщики хотят отставки главного тренера сборной Дешама

L'Equipe: французские фанаты хотят отставки тренера сборной Дешама

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Французские футбольные болельщики выступают за отставку главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на данные соцопросов.

Источник утверждает, что 51% поклонников сборной Франции хотят ухода Дешама со своего поста. 58% болельщиков разочарованы выступлением «трехцветных» на чемпионате Европы – 2024, а еще 42% обеспокоены будущим сборной.

На Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 2:1, при этом счет на 9-й минуте открыли «трехцветные», впервые за турнир забив с игры: Рандаль Коло-Муани головой замкнул передачу Килиана Мбаппе. Однако еще до перерыва точные удары Ламина Ямаля и Дани Ольмо установили окончательный счет. В финале сборная Испании поборется за титул чемпиона Европы с командой Англии, в свою очередь, выбившей из борьбы Нидерланды.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. За это время он привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под руководством Дешама стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что сборная Испании получит €28,25 млн за победу на чемпионате Европы.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами