Французские болельщики хотят отставки главного тренера сборной Дешама

Французские футбольные болельщики выступают за отставку главного тренера национальной команды Дидье Дешама. Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на данные соцопросов.

Источник утверждает, что 51% поклонников сборной Франции хотят ухода Дешама со своего поста. 58% болельщиков разочарованы выступлением «трехцветных» на чемпионате Европы – 2024, а еще 42% обеспокоены будущим сборной.

На Евро-2024 сборная Франции дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 2:1, при этом счет на 9-й минуте открыли «трехцветные», впервые за турнир забив с игры: Рандаль Коло-Муани головой замкнул передачу Килиана Мбаппе. Однако еще до перерыва точные удары Ламина Ямаля и Дани Ольмо установили окончательный счет. В финале сборная Испании поборется за титул чемпиона Европы с командой Англии, в свою очередь, выбившей из борьбы Нидерланды.

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. За это время он привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под руководством Дешама стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что сборная Испании получит €28,25 млн за победу на чемпионате Европы.