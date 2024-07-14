Итальянского спортивного журналиста по ошибке обвинили в покушении на Трампа

Пресс-служба Белого дома по ошибке обвинила в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа итальянского спортивного журналиста и болельщика футбольного клуба «Рома» Марко Виоли. Об этом сообщает итальянский портал Open.Online.

Белый дом распространил сообщение о том, что стрелок Марк Вайолетс был арестован на месте происшествия. Утверждалось, что до этого он опубликовал на YouTube видео со словами о том, что «справедливость восторжествует». При этом к сообщению было прикреплено фото Марко Виоли, взятое из соцсетей. Более того, фото даже попало в телеэфир с титром, в котором говорилось о том, что стрелок ликвидирован. Сам Виоли рассказал, что его среди ночи разбудили сообщения.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этому инциденту. Меня разбудили в два часа ночи многочисленные сообщения в соцсетях», — написал Виоли в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он добавил, что подозревает в сливе его фото группу недоброжелателей, которые с 2018 года следят за ним и вмешиваются в его личную жизнь.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

В видео, которое, предположительно записал Крукс, мужчина заявляет, что ненавидит Трампа и республиканцев. Позднее выяснилось, что Крукс был зарегистрирован в своем штате как избиратель от Республиканской партии.

Ранее Макрон назвал покушение на Трампа трагедией для демократий.