Экс-тренер «Динамо» и «Локомотива» признался в ненависти к сборной Англии

Известный черногорский тренер Миодраг Божович, работавший в «Динамо», «Локомотиве» и других клубах Российской премьер-лиги (РПЛ), поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии. В комментарии «Спорт-Экспрессу» он выразил надежду на победу испанцев, потому что, по его словам, ненавидит англичан.

«Надеюсь, выиграет Испания, потому что я ненавижу англичан. И поэтому всегда болею за любую команду, которая играет против них. К тому же мне нравится, в какой футбол играют испанцы. Испания — одна из самых лучших команд в Европе. Мое уважение Луису де ла Фуэнте, который не струсил и доверился молодым игрокам, как Ламин Ямаль», — сказал Божович.

Специалист подчеркнул, что сборная Испании показывала на турнире самый красивый футбол и потому заслуживает победы. Он заявил, что ему будет обидно, если Англия выиграет европейское первенство, потому что она по ходу соревнований ничего не показала.

Матч между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» Денисов заявил, что Испания заслужила победу на ЧЕ.