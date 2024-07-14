Загитова показала фигуру в купальнике

Российская фигуристка, олиимпийская чемпионка Алина Загитова показала новые фотографии из отпуска. В мае спортсменка отдыхала в Дубае и поделилась фотографиями в своем Telegram-канале.

Загитова опубликовала несколько кадров, в том числе откровенные фото в купальнике на шезлонге и у бассейна. «Я скучаю», — такой надписью по-английски фигуристка сопроводила публикацию.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Боксер Джонс-младший назвал Загитову своей любимой фигуристкой.