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В «Краснодаре» раскритиковали новичка «Зенита» Волкова

Капитан «Краснодара» Сперцян: экс-игрок команды Волков поступил некрасиво

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян раскритиковал ушедшего из команды в «Зенит» защитника Сергея Волкова. В комментарии Sport24 полузащитник «быков» заявил, что его бывший одноклубник поступил некрасиво по отношению к «Краснодару».

«Вы же видели его интервью после перехода в «Зенит». Это некрасиво по отношению к нам и к клубу, который его воспитал», — сказал Сперцян.

В первом интервью в качестве игрока «Зенита» Волков порадовался тому, что сине-бело-голубые обошли «Краснодар» в чемпионской гонке в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиге. Стоит отметить, что еще в июне стало известно, что «Краснодар» вывел Волкова из состава, поскольку футболист заявил, что не намерен больше играть за команду и хочет выступать за «Зенит» — при том, что, по данным СМИ, в тот момент в Петербурге не стремились его приобретать. Однако в итоге Сергей перешел в стан действующих чемпионов России.

Сергей Волков — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл 29 матчей во всех турнирах, сделав в этих играх три результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял второе место в РПЛ. До последнего тура «быки» боролись за чемпионство и в заключительном матче дома обыграли также претендовавшее на титул «Динамо» со счетом 1:0. Но в параллельной игре «Зенит» взял верх над «Ростовом» 2:1 и вырвался на первое место.

Накануне «Зенит» обыграл «Краснодар» в Волгограде в матче за Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее председатель правления «Зенита» Медведев заявил, что не участвует в переговорах по трансферу форварда «Спартака» Соболева.

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