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Боксер Аванесян проиграл бой за титул чемпиона IBF

Российский боксер Аванесян проиграл бой за титул чемпиона IBF

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Российский боксер Давид Аванесян потерпел досрочное поражение в бое за титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Он уступил непобежденному американцу Джарону Эннису.

Бой проходил в американской Филадельфии и завершилась победой Энниса техническим нокаутом в пятом раунде. Американец агрессивно начал поединок и уже в первом раунде нанес сопернику удар ниже пояса, из-за чего в бое возникла пятиминутная пауза — рефери дал Аванесяну время на восстановление.

Поединок продолжился, и в пятом раунде Эннис отправил оппонента в нокдаун. Аванесян сумел довести раунд до конца, однако в перерыве по рекомендации врача рефери остановил бой, зафиксировав победу американца. У Аванесяна сильно опухла челюсть справа.

Таким образом, Эннис одержал 32-ю победу в карьере и 29-ю – нокаутом. При этом на его счету по-прежнему нет поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Аванесян провел 36 поединков, выиграл 30, из них 18 — досрочно. Также он потерпел пять поражений, еще один бой завершился вничью.

Ранее стало известно, почему Усик отказался от чемпионского пояса IBF.

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