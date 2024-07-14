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Семак оценил дебют Глушенкова за «Зенит»

Тренер «Зенита» Семак назвал Глушенкова очень умным игроком

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Телеграм-канал «ФК «Краснодар»»

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков является очень умным футболистом. Такое мнение в эфире «Матч ТВ» выразил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после победного матча за Суперкубок России против «Краснодара».

«Максим — игрок очень умный. Понимает, как играть на разных позициях. Сегодня он провел потрясающий матч», — заявил Семак.

Специалист отметил, что команда проводит большую работу и выигрывает заслуженно. Он высказался о ходе игры, констатировав, что к концовке его подопечные устали.

«Мы работаем, трудимся. Если побеждаем, значит, мы этого заслуживаем. Первый тайм получился удачным. Провели его очень хорошо. Во всем аспектах. Главное, что мы победили. Во втором тайме не хватило движения. Понятно, что ребята подустали, тяжело им было. И замены не особо ситуацию исправили», — признал тренер.

«Зенит» накануне в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

Ранее экс-футболист Погребняк заявил, что его разочаровал «Краснодар».

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