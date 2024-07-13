Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист Погребняк: «Краснодар» разочаровал в матче с «Зенитом»

Экс-футболист Погребняк заявил, что его разочаровал «Краснодар»

close
100%
РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил победу петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Краснодара, отметив, что его разочаровала южная команда, передает «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» разочаровал. Думал, что они окажут больше сопротивления. Все как-то легко получалось у «Зенита» в атаке. У «Краснодара» были разрывы», — сказал Погребняк.

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Уже в первом тайме игроки «Зенита» Родригао, Вендел и Максим Глушенков довели преимущество петербургского клуба до разгромного. Никита Кривцов на 65-й минуте сократил отставание «Краснодара» до двух мячей, но уже через три минуты Максим Глушенков забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». Окончательный счет матча установил игрок «Краснодара» Федор Смолов.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее футболист «Зенита» не пожал руку Сергею Семаку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами