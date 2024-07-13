Экс-футболист Погребняк: «Краснодар» разочаровал в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оценил победу петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Краснодара, отметив, что его разочаровала южная команда, передает «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» разочаровал. Думал, что они окажут больше сопротивления. Все как-то легко получалось у «Зенита» в атаке. У «Краснодара» были разрывы», — сказал Погребняк.

Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

Уже в первом тайме игроки «Зенита» Родригао, Вендел и Максим Глушенков довели преимущество петербургского клуба до разгромного. Никита Кривцов на 65-й минуте сократил отставание «Краснодара» до двух мячей, но уже через три минуты Максим Глушенков забил четвертый мяч в ворота «Краснодара». Окончательный счет матча установил игрок «Краснодара» Федор Смолов.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

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