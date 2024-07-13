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Месси о карьере: я не загадываю наперед

Форвард Месси о карьере в сборной: я не загадываю наперед

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Agustin Marcarian/Reuters

Футболист Лионель Месси высказался о продолжении карьеры в сборной Аргентины, заявил, что не загадывает наперед, передает Ole.

«Прямо сейчас я не загадываю наперед. Я наслаждаюсь игрой и оцениваю ситуацию день за днем. Смотрю, что происходит со мной и чего мы добиваемся», — сказал Месси.

В ночь на 10 июля по московскому времени Аргентина в полуфинале Кубка Америки обыграла Канаду. Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском городе Ист-Ратерфорд, завершилась со счетом 2:0. Голами в этом поединке отметились Хулиан Альварес, ассистентом которого выступил Родриго Де Пауль, и Месси, передачу ему отдал Энцо Фернандес. Для Месси этот гол стал первым на турнире.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сразится с Колумбией, которая в полуфинале одолела Уругвай.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0).

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил о величии Месси.

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