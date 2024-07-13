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Футболист сборной Англии: мы сделаем все, чтобы выиграть Евро

Футболист сборной Англии Райс: мы сделаем абсолютно все, чтобы выиграть Евро

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Eva Manez/Reuters

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пообещал, что его команда сделает абсолютно все, чтобы выиграть Евро, передает The Guardian.

«Будь то 90 минут, 120 минут, мы сделаем абсолютно все. Это все, о чем мы можем просить друг друга», — сказал Райс.

Финальный матч Евро-2024 между Англией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испания выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» похвалил игру сборной Испании.

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