Американский боец UFC назвал Хабиба монстром

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов легко победит его. Слова Мухаммада передает The Schmo.

«Хабиб — все тот же парень, все тот же долбанный монстр. Даже если я буду в лучшей форме в своей жизни, Нурмагомедов просто переедет меня», — сказал Мухаммад.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Конор Макгрегор обвинил Хабиба в предательстве родины.