Конор Макгрегор поставил €100 тысяч на точный счет финала Евро-2024

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал в своих соцсетях, что поставил €100 тысяч на победу Испании со счетом 3:1 над Англией в финале Евро-2024.

«Друзья, я поставил 100 тысяч евро на победу Испании со счетом 3:1. Я могу заработать 2,5 млн евро», — заявил Макгрегор.

Встреча состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее российских футболистов не пустили в Эстонию.