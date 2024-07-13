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Федерация конного спорта РФ потребовала публичных извинений от зоозащитницы

Shot: Федерация конного спорта РФ требует публичных извинений от зоозащитницы

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Телеграм-канал «SHOT»

Федерация конного спорта РФ потребовала публичных извинений от зоозащитницы Эвелины Василюк, обвинившей руководство организации в жестоком обращении с лошадью ради красивого кадра и запустившей петицию с требованием о запрете показа фильма «Мой любимый чемпион». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам советника президента федерации Максима Кретова, Василюк и прежде критиковала организацию. Ее отношение к манере съемок фильма Кретов посчитал предвзятым, отметив, что в раскритикованной сцене участвовал специальный каскадерский конь Блеск и все условия по обеспечению его безопасности были соблюдены.

До этого Федерацию конного спорта обвинили в жестокости к лошадям.

По словам зоозащитницы Елены Овсиенко, во время съемок фильма лошади специально связали ноги, чтобы та упала на камеру, однако это грозило переломом шеи животного и его усыплением. Активистка обвинила во всем президентов Федерации конного спорта Марину Сечину и Максима Кретова.

Ранее французская зоозащитница напала на дюжину охотников и отправила двоих в больницу.

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