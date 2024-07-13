Тарасова: возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не ждет возвращения Елизаветы Туктамышевой на профессиональную арену, передает Sport24.

«Ее возраст — не помеха. Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать. Возраст не позволяет ей ждать еще несколько лет нашего возвращения», — сказала Тарасова.

Также Тарасова пожелала Туктамышевой радовать любящих болельщиков своим творчеством.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Ранее Туктамышева рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни.