Тренер Непомнящий: буду разочарован победой Англии на Евро

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что его разочарует победа сборной Англии в финале Евро-2024 против Испании, передает »Чемпионат».

«Я очень надеюсь, что испанцы выиграют в финале Евро. Сборная Англии — это не сборная Дорогомиловского рынка. Это серьезная команда, Буду разочарован победой Англии, но отнесусь к этому с пониманием», — сказал Непомнящий.

Встреча состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» похвалил игру сборной Испании.