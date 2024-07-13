Жирков рассказал, что хотел бы встретиться со Сталиным

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков заявил, что хотел бы поговорить с Иосифом Сталиным, передает «Спорт-Экспресс».

Жирков назвал Сталина интересной личностью, а также признался, что прочитал о нем много книг.

«Что я бы спросил у него? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета», — сказал Жирков.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Ранее Жирков рассказал, когда в России появится «русский Мбаппе».