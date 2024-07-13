Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бельгия отказывается от проведения футбольного матча с Израилем

HLN: матч Лиги наций между Бельгией и Израилем хотят перенести за границу

close
100%
Evgenia Novozhenina/Reuters

Ни один бельгийский город не захотел проводить у себя матч Лиги наций по футболу между Бельгией и Израилем. Об этом передает Het Laatste Nieuws.

19 июня от проведения матча отказался Брюссель. Мэрия бельгийской столицы заявила, что в городе из-за матча могут вспыхнуть протесты, будет существовать угроза безопасности для болельщиков, команд и жителей столицы.

Также решение не проводить у себя матч приняли города Левен, Брюгге, Антверпен и Льеж. Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) альтернативные варианты.

Встреча между Бельгией и Израилем должна состояться 6 сентября в рамках 1 тура Лиги наций.

Ранее в Брюсселе отказались принимать сборную Израиля по футболу.

Все новости на тему:
Лига наций
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами