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Форвард «Динамо» рассказал о главной неожиданности прошлого сезона

Футболист Тюкавин: не мог представить, что будем бороться за чемпионство

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, что его больше всего удивило в прошлом сезоне Российской премьер-лиги.

«Главная неожиданность минувшего сезона — то, что в последнем туре бились с «Краснодаром» за золото. Мы ведь весной шли то ли на пятом месте, то ли на шестом. Думаю, в тот момент никто даже представить не мог, что в конце сезона «Динамо» станет реальным претендентом на чемпионство», — цитирует нападающего Legalbet.

«Динамо» лидировало перед последним туром в чемпионате России, но на титул претендовали сразу три команды. Динамовцам, игравшим на выезде с шедшим третьим «Краснодаром», достаточно было ничьей. «Зенит» становился чемпионом в случае своей победы над «Ростовом» дома и поражения бело-голубых. «Краснодару» для титула нужно было побеждать самому и надеяться на потерю очков санкт-петербуржцами. В итоге «Краснодар» выиграл у «Динамо» (1:0), а «Зенит» ближе к концу матча вырвал волевую победу у «Ростова» (2:1) и стал чемпионом страны в шестой раз подряд.

Ранее стало известно, чем Глушенков поможет «Зениту».

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