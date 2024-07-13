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США предупредили о последствиях после скандала с китайскими пловцами

ASOIF предупредила США о риске потерять турниры из-за дела китайских пловцов

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РИА Новости

Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) предупредила США, что из-за начатого в стране расследования по допинг-скандалу с 23 китайскими пловцами международные спортивные Федерации могут задуматься о возникших рисках, связанных с проведением турниров на американской территории. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Экстерриториальное расследование США поднимает вопросы о личной безопасности спортсменов, спортивных чиновников и представителей международных спортивных организаций», — указано в публикации ASOIF.

В 2024 году стало известно, что несколько китайских пловцов были уличены в употреблении допинга, однако были допущены на Игры-2020, которые прошли в 2021 году. Стоит отметить, что в допинг-пробах спортсменов из Китая был обнаружен триметазидин — тот же препарат, что нашли у российской фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже, поэтому исходы дел оказались разными.

Ранее в США призвали WADA к ответу из-за дел Валиевой и китайских пловцов.

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