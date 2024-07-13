Стало известно, какой нападающий подошел бы «Зениту» лучше Соболева

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможных переходах в стан чемпионов России нападающих Александра Соболева и Джона Кордобы.

«Кордоба был бы интересным вариантом для «Зенита» вместо Соболева, это хороший футболист. Но тут стоит вопрос суммы. Сейчас не так просто найти сильного игрока. У Кордобы быстрый бег, хорошая стартовая скорость, а у Соболева такого нет, он берет другим. У них разные стили, это вообще разноплановые форварды. Но в концепцию «Зенита» лучше вписался бы Кордоба, чем Соболев», — приводит слова Деменко Legalbet.

На протяжении нескольких недель ходили слухи о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит», однако в конечно счете переход, похоже сорвался, так как клубы не смогли согласовать трансферную стоимость футболиста. В то же время «Зенит» давно проявляет интерес к колумбийскому нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, успешно выступившему этим летом на Кубке Америки, однако «быки» категорически отказываются отпускать своего ведущего бомбардира в клуб-конкурент.

Ранее в «Зените» прояснили вопрос с уходом Клаудиньо.