Назван самый громкий летний переход в РПЛ

Экс-защитник клубов Российской премьер-лиги Владимир Гранат высказался о летней трансферной кампании в РПЛ, назвав самый громкий переход.

«Самый громкий и самый ожидаемый переход — это трансфер Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит». Хорошее усиление для чемпиона страны», — приводит слова Граната Legalbet.

Санкт-петербургский «Зенит», выигравший в прошлом сезоне в последнем туре чемпионат страны в шестой раз подряд и повторивший таким образом рекорд московского «Спартака» по победам в чемпионате России подряд, нацеливается в год своего столетия на седьмой титул кряду. Сине-бело-голубые провели солидную летнюю трансферную кампанию, купив у «Локомотива» Глушенкова, у «Краснодара» — защитника Сергея Волкова, у самарских «Крыльев Советов» — другого защитника Юрия Горшкова. Трансфер Глушенкова на данный момент является самым дорогим – €7 млн. Однако в данный момент «Зенит» ведет переговоры с итальянским «Торино» о приобретении сербского полузащитника Ивана Илича, в этом переходе речь идет о значительно более крупной сумме.

Ранее Соболева призвали остаться в «Спартаке», потому что это «не зачуханный клуб».