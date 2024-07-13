«Занятия любовью не влияют на результаты»: чемпион «Ролан Гаррос» о Калинской и Синнере

Бывший теннисист победитель «Ролан Гаррос» — 1976, итальянец Адриано Панатта заявил, что роман еще одного представителя Италии Янника Синнера с российской теннисисткой Анной Калинской никак не сказывается на результатах спортсменов. Его слова приводит Il Fatto Quotidiano.

«Если теннисисты занимаются любовью друг с другом, это не повредит и абсолютно не повлияет на их результаты. Янник состоит в отношениях с красивой девушкой, которая тоже занимается теннисом, это очень милые отношения и я не думаю, что это кому-то навредит. Спортсмены — тоже люди, со своей личной жизнью», — заявил он.

Синнер и Калинская подтвердили, что состоят в отношениях, во время Открытого чемпионата Франции. Калинская поддерживала итальянского теннисиста во время матча с американцем Кристофером Юбэнксом.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Однако Калинская, которая получила допуск на Игры, от поездки в Париж отказалась.

Ранее выступление Калинской на Уимблдоне назвали успешным.