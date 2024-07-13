Российский тренер отказался назвать «Зенит» явным фаворитом матча за Суперкубок

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил, почему не считает петербургский «Зенит» явным фаворитом в матче за Суперкубок России против «Краснодара». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нельзя считать «Зенит» явным фаворитом в этом матче. «Краснодар» тоже хорошая команда, несмотря на потери, такие как Кордоба и Оласа. Но кубковые матчи особенные. Каждый эпизод на вес золота. Любая ошибка — и ты можешь проиграть титул. «Краснодар» должен быть мотивирован», — заявил Ташуев.

Матч пройдет 13 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Игра состоится на «Волгоград Арене». Стадион в Волгограде построен к чемпионату мира 2018 года. С учетом зон безопасности стадион в Волгограде сможет вместить 42 тысячи зрителей.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Ранее Сергей Семак призвал не говорить о хорошей форме «Зенита» перед игрой за Суперкубок.