Российские каналы отказались от показа Олимпиады впервые за 40 лет

Российские телеканалы приняли решение не транслировать соревнования летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru.

«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и «России-1» нельзя», — сообщается в источнике.

Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпиадой.