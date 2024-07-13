Зрители освистали Джоковича после его выхода в финал Уимблдона

Зрители снова освистали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича после его победы в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Джокович одолел итальянца Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 51 минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. После своей победы Джокович сымитировал игру на скрипке, чем вызвал недовольство у зрителей, которые сочли этот жест саркастическим. При этом теннисист использовал его и ранее, объясняя его поддержкой дочери Тары, которая занимается на скрипке.

У Джоковича не первый раз возникли проблемы со зрителями на этом турнире. Сразу после игры с Хольгером Руне он раскритиковал поведение фанатов, а после ушел с интервью, поскольку ему не понравились вопросы про фанатов.

В финале Уимблдона Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом, который в полуфинале оказался сильнее россиянина Даниила Медведева. Джокович и Алькарас играли в финале Уимблдона 2023 года. Тогда победу одержал Алькарас.

Ранее Медведев рассказал о сложности в игре с Алькарасом.