Мбаппе попросил футболку у 16-летнего игрока сборной Испании

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе попросил у него футболку после очного матча на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит Marca.

«Мбаппе просил у меня майку. Ну, вернее, человек, который отвечает за форму. Еще мою футболку просил Кьеза после нашего матча с Италией. Обычно персонал, который занимается формой, говорит мне, кто просит мою майку. Раз уж просит Мбаппе — отдам, без проблем», — сказал Ямаль со смехом.

Испания одержала победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

В финальном поединке испанцы сразятся со сборной Англии, которая в своем полуфинале обыграла команду из Нидерландов. Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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