Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе попросил футболку у 16-летнего игрока сборной Испании

16-летний игрок сборной Испании Ямаль заявил, что Мбаппе просил у него футболку

close
100%
Fabian Bimmer/Reuters

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль признался, что нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе попросил у него футболку после очного матча на чемпионате Европы — 2024. Его слова приводит Marca.

«Мбаппе просил у меня майку. Ну, вернее, человек, который отвечает за форму. Еще мою футболку просил Кьеза после нашего матча с Италией. Обычно персонал, который занимается формой, говорит мне, кто просит мою майку. Раз уж просит Мбаппе — отдам, без проблем», — сказал Ямаль со смехом.

Испания одержала победу над Францией в полуфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте матча счет открыл француз Рандаль Коло Муани с передачи Мбаппе. Через 11 минут Ямаль сравнял счет, а еще через четыре минуты Дани Ольмо вывел Испанию вперед.

В финальном поединке испанцы сразятся со сборной Англии, которая в своем полуфинале обыграла команду из Нидерландов. Поединок состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» похвалил игру сборной Испании.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами