«Мы заслуживали большего»: голкипер сборной Украины о Евро

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин заявил, что команда на чемпионате Европы — 2024 заслуживала большего, чем невыход из группы. Его слова приводит Marca.

«Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира. Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — заявил Лунин.

Все команды группы Е набрали по четыре очка, однако украинская сборная заняла четвертое место по дополнительным показателям. Подопечные Сергея Реброва стартовали на европейском первенстве с разгромного поражения от Румынии — 0:3, однако следом одержали победу над Словакией со счетом 2:1 и сыграли вничью с Бельгией — 0:0.

Лунин в игре первого тура группового этапа Евро против национальной румынской команды пропустил три мяча, а потом был признан худшим игроком группового этапа, получив от портала WhoScored оценку 3.8 за свое выступление. Он провел только одну игру, два оставшихся поединка ворота украинской команды защищал Анатолий Трубин.

Ранее появилась информация, что «Реал» может купить вратаря сборной Португалии вместо украинского голкипера.