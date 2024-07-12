Теннисист Медведев назвал самого сложного соперника

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что считает испанца Карлоса Алькараса самым сложным соперником, передает Wimbledon Press.

«Алькарас умеет все, это мой самый сложный оппонент. Невероятный талант. Не думаю, что у меня был оппонент сложнее», — сказал Медведев.

12 июля Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 56 минут, завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

В финале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Решающая игра состоится 14 июля.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира.

Ранее Медведев рассказал о споре с судьей на Уимблдоне.