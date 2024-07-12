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Джокович сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона

Джокович сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона во второй раз подряд

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Claudia Greco/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти и вышел в финал Уимблдона.

Встреча, которая продлилась 2 часа 51 минуту, завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Джоковича.

В финале он сыграет с Карлосом Алькарасом, который в полуфинале обошел россиянина Даниила Медведева.

Джокович и Алькарас играли в финале Уимблдона 2023 года. Тогда победу одержал Алькарас.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Они смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона.

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