Двух игроков сборной Франции обвиняют в изнасиловании

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в изнасиловании игрокам французской сборной по регби Уго Аураду и Оскару Жегу, передает LMS Radio.

Преступление произошло 7 июля в одном из отелей аргентинской Мендосы. Регбисты обвиняются в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее две фигуристки национальной сборной Южной Кореи по фигурному катанию были отстранены от тренировок и соревнований из-за сексуальных домогательств к юниору.

Инцидент произошел во время майских сборов в Италии. Одна из спортсменок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, домогалась младшего по возрасту спортсмена, заставив перед этим прийти его в женское общежитие. Другая спортсменка сделала несколько фото, после чего отправила их юниору.

Ранее тренера по боксу отстранили от работы за домогательства.