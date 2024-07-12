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Двух игроков сборной Франции обвиняют в изнасиловании

Игроков сборной Франции по регби Аураду и Жегу обвиняют в изнасиловании

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения в изнасиловании игрокам французской сборной по регби Уго Аураду и Оскару Жегу, передает LMS Radio.

Преступление произошло 7 июля в одном из отелей аргентинской Мендосы. Регбисты обвиняются в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее две фигуристки национальной сборной Южной Кореи по фигурному катанию были отстранены от тренировок и соревнований из-за сексуальных домогательств к юниору.

Инцидент произошел во время майских сборов в Италии. Одна из спортсменок, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, домогалась младшего по возрасту спортсмена, заставив перед этим прийти его в женское общежитие. Другая спортсменка сделала несколько фото, после чего отправила их юниору.

Ранее тренера по боксу отстранили от работы за домогательства.

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