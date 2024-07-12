«Спартак» проиграл «Динамо»

Московский «Спартак» проиграл столичному «Динамо» в серии пенальти в товарищеском матче.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1.

На 23-й минуте счет открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамале. На 73-й минуте Никита Чернов забил ответный мяч .

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок России. Таким образом, соперником сине-бело-голубых в матче за Суперкубок станет «Краснодар» как команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ.

Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды — «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». «Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

«Спартак» завершил чемпионат России на пятой строчке. Красно-белые отстали от «Зенита» на семь очков, набрав 50 баллов.

Ранее «Зенит» сравнили с мюнхенской «Баварией».