«Спартаку» предсказали провал в наступающем сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Фиорентины» и сборной России, а ныне — тренер — Андрей Канчельскис заявил, что московский «Спартак» не сможет попасть в тройку призеров Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25 и будет бороться за пятую строчку. Слова Канчельскиса приводит Legalbet.

«Спартак» не будет бороться за тройку. Они будут бороться за четвертое-пятое место. Если есть бардак, то бардак и есть», — сказал специалист.

Канчельскис отметил, что предсказывал подобный результат «Спартаку» в прошлом сезоне, и его прогноз сбылся: красно-белые заняли пятое место в чемпионате России по итогам сезона-2023/24.

«Я всегда говорю как есть. В этом году будет так же. Зато потом все скажут, что я виноват во всех грехах «Спартака», — сказал Канчельскис.

В минувшем сезоне красно-белые набрали 50 очков, уступив семь баллов петербургскому «Зениту», который занял первое место в турнирной таблице.

Ранее лучший бомбардир европейского чемпионата вызвался заменить Соболева в «Спартаке».