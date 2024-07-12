Стала известна главная слабость «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» и экс-тренер сборной России Игорь Колыванов заявил, что бело-голубым необходимо усилить вратарскую позицию на случай травмы 32-летнего Андрея Лунева. Слова Колыванова приводит Legalbet.

«Основная проблема была вратарская, но они ее почти закрыли. Почему почти? Вдруг у Лунева что-то произойдет! Надо же еще сменщика найти», — сказал бывший нападающий.

Колыванов отметил, что на остальных позициях «Динамо» хорошо укомплектовано и имеет все шансы удачно выступить в наступающем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это очень задорная команда. В составе много игроков, которые умеют импровизировать и создавать моменты. Главное еще, чтобы Константин Тюкавин продолжил забивать», — сказал Колыванов.

В межсезонье «Динамо» рассталось со своим бывшим капитаном и рекордсменом по количеству матчей за клуб — 37-летним голкипером Антоном Шуниным. Вместо него пришел 32-летний Андрей Лунев, который до этого выступал за азербайджанский «Карабах».

Ранее легендарный капитан «Динамо» уличил клуб в обмане.