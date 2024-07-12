Туктамышева рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла, сколько ей нужно денег в месяц на комфортную жизнь в Санкт-Петербурге, передает «Матч ТВ».

«Где-то 200 тыс. рублей, не учитывая большие покупки и активный шопинг», — сказала Туктамышева.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Туктамышева заявила, что не соскучилась по фигурному катанию.